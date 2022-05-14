Батальйон окупантів відмовився йти у наступ: Гайдай розповів про бої з армією РФ

На частині Луганської області, що межує з Донеччиною, тривають потужні бої.

Українські військові завдають гідних ударів російським окупантам. Натомість військові держави-терористки бояться їхати до Білогорівки. Свідчать про це перехоплені розмови росіян.

Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише 24 канал.

"Цілий батальйон відмовився йти у наступ. Вони просто неозброєним оком бачать, що відбувається, і зараз наші хлопці вже починають артилерією відпрацьовувати у той бік, де окупанти намагалися закріпитись", - сказав голова ОВА.

Гайдай також порівняв Білогорівку з Чорнобаївкою, що у Харківській області: "У деяких напрямках відпочиває, бо є така упоротість і тупість. Бо як ще пояснити, щоб так лізти й ставити понтонні мости в одному й тому самому місці, де вже розбили майже 90 одиниць важкої техніки. Там спалили купу орків і потопили якусь їхню гондолу. Ще збили гелікоптер. Це просто жах, і вони все одно намагаються щось там зробити".

Росіяни намагаються зробити прорив у напрямку гірського з боку Нижнього. За словами Гайдая, загарбники кажуть, що на підступах до Сєвєродонецька взяли Воєводівку. Втім, зайти до населеного пункту не можуть, бо гинуть.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують наступати на Рубіжне, місто під постійним вогнем. На фронті Луганщини і Донеччини за добу було відбито 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили п’ять танків, п'ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки, сім ворожих автомобілів.

Читайте також: