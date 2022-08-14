Батальйон, який воюватиме в Україні, назвали на честь жорстокого російського генерала Корфа: чим він відомий

Регіони Росії продовжують формувати "добровольчі" батальйони для участі у війні в Україні.

Російський так званий "добровольчий" батальйон у Хабаровському краї, який хочуть відправити воювати проти України, назвали "Барон Корф".

Про це пише російське видання "Тайга.інфо".

Губернатор Хабаровська Михайло Дегтярьов обіцяє по 250 тис. рублів (близько $4 124) за вступ до батальйону "Барон Корф". Короткостроковий контракт укладається терміном від шести місяців до трьох років.

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Батальйон окупантів названо на честь приамурського генерал-губернатора Андрія Корфа, який дозволив застосовувати силу та тілесні покарання щодо політв'язнів Карійської в’язниці, чим відверто порушив кримінальні закони Російської імперії, які дозволяли побиття різками лише кримінальних злочинців.

Крім того, Корф особисто наказав покарати народницю Надію Сигиду 100 ударами різок. Тієї ж ночі Сигида, ув'язнена революціонерка Єлизавета Ковальська та ще дві революціонерки прийняли смертельну дозу морфію.

У чоловічій в'язниці намагалися отруїтися 16 політв'язнів. Усього померло шість каторжан. Скандал став міжнародним, уряд Російської імперії заборонив тілесні покарання для жінок, а Карійська каторга була ліквідована.

Нагадаємо, у Маріуполі проводять приховану мобілізацію, людям надсилають повідомлення з пропозицією роботи.

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