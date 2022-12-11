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"Батарея накрила влучним вогнем": ЗСУ ліквідували ворожу ДРГ у районі Бахмута (відео)

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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"Батарея накрила влучним вогнем": ЗСУ ліквідували ворожу ДРГ у районі Бахмута (відео)

Фото: Associated Press

Ворог задіяв ДРГ для виявлення системи оборони українських позицій.

У районі Бахмута на Донеччині бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ розбили диверсійно-розвідувальну групу росіян.   

Про це повідомляє прес-служба ДШВ.

Зазначається, що російські окупанти в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони Українських позицій.

"Однак підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло — всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем. Принаймні двоє окупантів до своїх вже не повернуться. Це лише підтверджені втрати противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни станом на 11 грудня українські військові ліквідували вже близько 94 140 тис. російських солдат.

Також сьогодні спецпризначенці СБУ ліквідували 10 окупантів, поціливши у КамАЗ, де ті перебували.

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Дата публікації
Перегляди
35
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