Батарейки, парфуми та сумки: в Мережі показали, як окупанти грабували супермаркет на Сумщині

Російські окупанти, які на початку повномасштабного вторгнення зайшли на Сумщину, крали все, що бачили. Вони обчистили навіть полки одного з місцевих магазинів.
Військові злочинці крали починаючи від батарейок до парфумів.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Як стало відомо, один із випадків мародерства зафіксували камери спостереження в супермаркеті.
“Спочатку рашисти “героїчно” виламали двері магазину, а потім почали “демілітаризувати” його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в крамниці. І поки керівництво рф вигадує нісенітниці про “другу армію світу” та “аналогов нєт”, всі розуміють, що насправді російські солдати мають тільки одне лице – вбивць і мародерів”, – наголосили в пресслужбі СБУ.
Нагадаємо, що у Мережі показали сюрреалістичний ранок в захопленому росіянами Маріуполі.
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