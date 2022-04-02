Батькам російських військових надходять "похоронки": що там написано (фото)

У листах зазначається про "мужню загибель" окупантів.

Рідним загиблих у війні проти України російських військових почали надходити листи з повідомленнями про смерть окупантів.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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"Для деяких російських окупантів "військові навчання" на території України скінчились достроково. У мо рф розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни "сертифікатами" державного зразка. Далі буде...", – йдеться в повідомленні.

Відомство також опублікувало фото одного з таких листів, який отримали батьки одного з російських військових. У листі повідомляється про "мужню загибель" сина під час "спеціальної воєнної операції".

Фото: Facebook СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся до російських матерів та заявив, що їм треба знати про те, що на сьогодні проти України воюють 50-60% російських строковиків і в президента РФ Володимир Путіна більше не залишилося жодних резервів.

Втрати російських військ станом на 2 квітня

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