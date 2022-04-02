Батькам російських військових надходять "похоронки": що там написано (фото)

У листах зазначається про "мужню загибель" окупантів.
Рідним загиблих у війні проти України російських військових почали надходити листи з повідомленнями про смерть окупантів.
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Для деяких російських окупантів "військові навчання" на території України скінчились достроково. У мо рф розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни "сертифікатами" державного зразка. Далі буде...", – йдеться в повідомленні.
Відомство також опублікувало фото одного з таких листів, який отримали батьки одного з російських військових. У листі повідомляється про "мужню загибель" сина під час "спеціальної воєнної операції".
Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся до російських матерів та заявив, що їм треба знати про те, що на сьогодні проти України воюють 50-60% російських строковиків і в президента РФ Володимир Путіна більше не залишилося жодних резервів.
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