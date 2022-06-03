Батьки і дитина в окупації: на Київщині жінка намагалась вчинити самогубство через війну (фото)

У селі Софіївська Борщагівка Київської області жінка намагалась вчинити самогубство.
Вона розповіла, що перебуває у складному психологічному стані, оскільки через війну її батьки та 4-річна дитина залишились в окупованих регіонах України.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Правоохоронці розповіли, що до них зателефонували місцеві жителі та повідомили про те, що на даху недобудованої багатоповерхівки перебуває жінка. Поліція прибула на місце події та врятувала її.
Правоохоронцям жінка повідомила, що перебуває у складному психологічному стані, оскільки її батьки та 4-річна дитина залишились в окупації.
Поліція доправила жінку додому.
Нагадаємо, у Києві за час війни рівень злочинності зменшився майже на 50%.
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