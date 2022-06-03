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Батьки і дитина в окупації: на Київщині жінка намагалась вчинити самогубство через війну (фото)

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Батьки і дитина в окупації: на Київщині жінка намагалась вчинити самогубство через війну (фото)

Фото: Поліція Київської області

У селі Софіївська Борщагівка Київської області жінка намагалась вчинити самогубство.

Вона розповіла, що перебуває у складному психологічному стані, оскільки через війну її батьки та 4-річна дитина залишились в окупованих регіонах України

Про це повідомили у поліції Київської області. 

Правоохоронці розповіли, що до них зателефонували місцеві жителі та повідомили про те, що на даху недобудованої багатоповерхівки перебуває жінка. Поліція прибула на місце події та врятувала її. 

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Правоохоронцям жінка повідомила, що перебуває у складному психологічному стані, оскільки її батьки та 4-річна дитина залишились в окупації. 

Поліція доправила жінку додому. 

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві за час війни рівень злочинності зменшився майже на 50%

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