Батько зниклого на крейсері "Москва" окупанта назвав Путіна "тварюкою", але заявив, що хоче вбивати українців

Батько зниклого на крейсері "Москва" окупанта назвав Путіна "тварюкою", але заявив, що хоче вбивати українців

Батько зниклого безвісти на крейсері "Москва" окупанта Дмитро Шкребець назвав Путіна "брехливою тварюкою".

Водночас росіянин заявив, що вважає Україну "неповноцінною країною" та готовий вбивати українців.

Про це він написав на своєму каналі в Telegram "Крейсер "Москва" будет говорить" у четвер, 30 червня.

Батько окупанта заявив, що його син повинен був повернутись додому 4 липня. Він назвав Путіна "брехливою тварюкою" та вимагає від нього повернути йому сина.

Проте навіть попри це батько окупанта заявляє, що він готовий брати в руки зброю та йти вбивати українців, бо вважає Україну "неповноцінною державою".

"Я син моєї батьківщини. Я не вважаю Україну повноцінною країною. Подобається вам це чи ні. Тепер вороття немає. Якщо буде мобілізація, я перший стану під рушницю, і зменшуватиму офіцерський склад ЗСУ дуже методично і спокійно", – написав Шкребець.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не через детонацію боєприпасів.

Також Кремль замовчує, скільки ж насправді моряків загинуло на затонулому ракетному крейсері "Москва", який РФ називала гордістю російського флоту.

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