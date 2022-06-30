Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Батько зниклого на крейсері "Москва" окупанта назвав Путіна "тварюкою", але заявив, що хоче вбивати українців

Дата публікації
Перегляди
2435
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Батько зниклого на крейсері "Москва" окупанта назвав Путіна "тварюкою", але заявив, що хоче вбивати українців

Фото: commons.wikimedia.org

Батько зниклого безвісти на крейсері "Москва" окупанта Дмитро Шкребець назвав Путіна "брехливою тварюкою".

Водночас росіянин заявив, що вважає Україну "неповноцінною країною" та готовий вбивати українців. 

Про це він написав на своєму каналі в Telegram "Крейсер "Москва" будет говорить" у четвер, 30 червня.

Батько окупанта заявив, що його син повинен був повернутись додому 4 липня. Він назвав Путіна "брехливою тварюкою" та вимагає від нього повернути йому сина. 

Проте навіть попри це батько окупанта заявляє, що він готовий брати в руки зброю та йти вбивати українців, бо вважає Україну "неповноцінною державою". 

"Я син моєї батьківщини. Я не вважаю Україну повноцінною країною. Подобається вам це чи ні. Тепер вороття немає. Якщо буде мобілізація, я перший стану під рушницю, і зменшуватиму офіцерський склад ЗСУ дуже методично і спокійно", – написав Шкребець.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не через детонацію боєприпасів.

Також Кремль замовчує, скільки ж насправді моряків загинуло на затонулому ракетному крейсері "Москва", який РФ називала гордістю російського флоту.

Читайте також:

"Гордість" РФ Крейсер "Москва" тепер буде в українському музеї 

"Гордість" РФ Крейсер "Москва" тепер буде в українському музеї 
Наступна публікація