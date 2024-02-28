"Бавовна" буде квітнути й надалі: у ГУР зробили гучну заяву про "міністерство нападу" Росії

Представник Головного управління розвідки Міноборони Євген Єрін запевнив, що "бавовна квітнутиме" на всіх важливих для окупантів об'єктах.

Про це представник ГУР заявив під час телемарафону 28 лютого.

"Вже не раз зазначалося, що всі об'єкти, які можуть працювати або працюють на "міністерство нападу" Російської Федерації, є потенційною ціллю для наших Сил оборони. І ми можемо вас запевнити, що "бавовна" буде продовжувати квітнути на всіх таких важливих для окупантів об'єктах", - сказав він.

Нагадаємо, СБУ двічі вразила Кримський міст, а з допомогою власних розробок морських дронів, зокрема "Sea Baby" та "Мамай" – знищила 11 російських кораблів. І цим, на думку експертів, змінила розташування сил у Чорному морі на користь України.

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