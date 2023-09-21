"Бавовна" була не лише у Криму, а й на території Росії: у ГУР заінтригували заявою

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що у ніч проти 21 вересня "бавовна" завітала не лише до окупованого Криму, а й на територію Росії.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

Андрій Юсов зазначив, що він не готовий коментувати те, чи була атака на Крим наймасштабнішою. Проте він наголосив, що "бавовна" була не лише у Криму, а й Росії.

"Продовжується планова робота Сил безпеки та оборони. І події сьогоднішньої ночі показують, що інтенсивність та динаміка дій українських сил зростає і буде зростати. Щодо масовості - хай рахують окупанти. Насамперед ми можемо сказати про певні події не лише на окупованих українських територіях. Звичайно, були дуже важливі події в Криму, але і на території так званої РФ вони теж відбулись. Мова йде про об'єкти, які пов'язані з логістикою ворога, його забезпечення. Ці заходи триватимуть", - сказав Юсов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що Служба безпеки та Військово-морські сили завдали масштабного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово анексованому Криму. Для атаки були застосовані безпілотники та ракети "Нептун".

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