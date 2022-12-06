"Бавовна" на аеродромах РФ: експерт пояснив, які позитивні наслідки це матиме для фронту

Олег Катков зазначив, що аеродром в Енгельсі є самим серцем російських повітряно-космічних сил, тож, це зовсім не рядова подія.

У Росії протягом останніх днів трапилася ціла низка вибухів на аеродромах і нафтобазах. Це має обернутися позитивними для України наслідками на передньому краї фронту.

Таку думку висловив головний редактор Defense Express Олег Катков у коментаі "24 каналу".

"Щодо удару по авіабазі, де базуються бомбардувальники – такі випадки вже були. Але справа в тому, що "Енгельс" – це центральна авіабаза стратегічної авіації Росії. Тобто це компонент ядерної тріади, сил ядерного стримування РФ", – наголосив Катков.

Головний редактор Defense Express зазначив, що цей аеродром є самим серцем російських повітряно-космічних сил. Відтак, це зовсім не рядова подія.

"Це ситуація, яка може мати доволі позитивні наслідки для дії на передньому краї, на фронті. Тут справа навіть не в крилатих ракетах, скільки було літаків знищено. Зараз, мені здається, Росія буде шукати якісь шляхи, щоб покращити захист цих аеродромів", – вважає військовий експерт.

Катков зазначив, що для цього потрібно взяти більше ЗРК і створити ешелоновану оборону в самій Росії, а постійного їх виробництва немає. Тому їх доведеться забирати з переднього краю та прифронтових районів і перекидати в тил.

"Від цього, звісно, легше почнуть дихати наші пілоти, які діють на передньому краї. Це величезна така прибавка буде. Це також відображається й на діях наших наземних підрозділів, адже в них буде більше підтримки з повітря", – пояснив головний редактор Defense Express.

Експерт додав, що можливий ще один варіант: росіяни можуть спробувати відтягти авіацію на аеродроми подалі.

"Втім, аеродромів для стратегічної авіації в Росії усього чотири, а два з них вже перебувають у зоні ураження. А два інші – на далекому сході й на півночі. Відтак, час на виконання тих самих завдань з пусків ракет буде збільшений, а літаки частіше ламатимуться". - резюмував він.

Нагадаємо, вранці 5 грудня на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, які атакують Україну ракетами, пролунали вибухи. Внаслідок падіння невстановленого безпілотника були пошкоджені два ракетоносці Ту-95, загинули чотири російських окупанти.

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