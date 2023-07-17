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"Бавовна" на Кримському мосту: один з прольотів не підлягає відновленню

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Бавовна" на Кримському мосту: один з прольотів не підлягає відновленню

Кримський міст після "бавовни" трохи "втомився" / Фото: Associated Press

Диктатор Путін провів нараду щодо "бавовни" на окупованому півострові.

Після “бавовни” на Кримському мосту один з прольотів не підлягає відновленню. 

Про це заявив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін.

Після вибухів на Кримському мосту президент РФ Путін провів нараду з Хуснулліним. Той заявив, що росіяни нібито збираються запустити двосторонній рух однією стороною переправи. За його словами, на одній залізничній колії начебто є “незначні пошкодження”, а опори “в нормальному стані”.

Водночас рух легкового транспорту можуть відновити до кінця доби. Проте одну частину прольоту в бік Кречі “доведеться демонтувати”.

Нагадаємо, що Кримський міст має величезне символічне значення для Росії і особисто для Путіна.

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Дата публікації
Перегляди
1342
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