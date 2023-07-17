"Бавовна" на Кримському мосту: скільки часу потрібно на його відновлення

Складність відновлення переправи полягає в тому, що потрібно замінити відразу дікілька плит та полагодити опори.

На Кримському мосту вночі 17 липня сталася “бавовна”. Це вже другий подібний епізод на окупованому РФ півострові. Водночас швидке відновлення переправи - неможливе.

Про це пише 24 канал.

Як зазначається, на відновлення повноцінного руху на зруйнованій переправі потрібно щонайменше один-два роки. Важкість робіт полягає в тому, що потрібно встановити кілька плит, відновити опори та провести повну перевірку всієї конструкції. Проте і це не гарантує, що використання мосту буде безпечним.

“Якщо поспіхом і без дотримання технологій відновлюватимуть, то можуть за рік десь встигнути, але міст буде вкрай небезпечний для використання”, - пояснили джерела каналу.

Цікаво і те, що сухопутний коридор, яким пересуваються, зокрема, і російські війська - прострілюється, а невдовзі буде під повним вогневим контролем ЗСУ.

Нагадаємо, що якщо Кримський міст дуже пошкоджений, росіянам доведеться піти з Херсонської і Запорізької областей.

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