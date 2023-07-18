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"Бавовна" на Кримському мосту: запустити переправу повністю планується аж восени

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Бавовна" на Кримському мосту: запустити переправу повністю планується аж восени

"Бавовна" на Кримському мосту / Фото: Getty Images

Щоб ремонтувати міст, планується побудувати додаткову переправу.

Після “бавовни” на Кримському мосту ремонт переправи займе цілі місяці. Відновити рух по обох сторонах планується до 1 листопада.

Про це заявив російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін, пише “Крим. Реалії”.

“Попередньо плануємо відновити двосторонній рух з одного боку до 15 вересня. Рух з другого боку – до 1 листопада поточного року. Терміни ще уточнюватимуться в міру підготовки проектно-кошторисної документації”, – сказав російський посадовець.

За його словами, планується будувати тимчасовий 250 метровий міст, з якого будуть працювати будівельники та піднімати кранами зруйновані прольоти.

Нагадаємо, що напередодні російський диктатор Путін провів нараду з Хуснулліним щодо подій на Кримському мосту.

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Дата публікації
Перегляди
426
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