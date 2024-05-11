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"Бавовна" на Луганщині: з'явились подробиці удару по НПЗ в Ровеньках – відео

"Бавовна" на Луганщині: з'явились подробиці удару по НПЗ в Ровеньках – відео

Нафтобаза в Ровеньках на Луганщині – наслідки атаки / Фото: скриншот

На Луганщині спалахнула пожежа на нафтобазі.

У тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині ввечері 10 травня стався "приліт" по нафтобазі окупантів.  

Як зазначив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, внаслідок атаки є значні руйнування, а запасів пального не залишилося.

"Щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти.І теж віддалену від лінії фронту. Заправляти військову техніку стане ще важче", - прокоментував він. 

Лисогор додав, що окупантам, скоріше за все, доведеться користуватися базами, розташованими на території Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 11 травня дрони атакували декілька областей Росії (відео).

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