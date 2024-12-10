"Бавовна" не за горами: експерт розповів, які цілі можуть уразити військові в Криму

Західні аналітики поспішили висловити припущення, що морські дрони нібито неефективні.
Українські військові можуть готувати "сюрпризи" для ураження незаконного Керченського мосту. Зокрема, для цього можуть використати морські дрони.
Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов сказав в етері на Радіо NV.
"Те, що у турок було на рівні експерименту, на рівні дослідних зразків, як ми бачимо, встановлення кулеметів чи зенітних ракет - у нас це вже працює", – зазначив експерт.
На його думку, є певні сюрпризи, які притримують скоріше за все для удару по основній цілі – Керченському мосту, що сполучає тимчасово окупований Крим з Краснодарським Краєм Росії.
"Я думаю, що найближчим часом він стане ціллю номер один і для ракетників і для морських дронів", – підсумував Жирохов.
Нагадаємо, під час розвідки набережної Євпаторії зафіксовано створення нових позицій для стрільби. Окупанти посилюють контроль за територією, розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости.
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