"Бавовна" не за горами: експерт розповів, які цілі можуть уразити військові в Криму

Українські військові можуть готувати "сюрпризи" для ураження незаконного Керченського мосту. Зокрема, для цього можуть використати морські дрони.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов сказав в етері на Радіо NV.

"Те, що у турок було на рівні експерименту, на рівні дослідних зразків, як ми бачимо, встановлення кулеметів чи зенітних ракет - у нас це вже працює", – зазначив експерт.

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На його думку, є певні сюрпризи, які притримують скоріше за все для удару по основній цілі – Керченському мосту, що сполучає тимчасово окупований Крим з Краснодарським Краєм Росії.

"Я думаю, що найближчим часом він стане ціллю номер один і для ракетників і для морських дронів", – підсумував Жирохов.

Нагадаємо, під час розвідки набережної Євпаторії зафіксовано створення нових позицій для стрільби. Окупанти посилюють контроль за територією, розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости.

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