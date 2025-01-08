"Бавовна" не за горами: в Запорізькій області згоріла машина російського волонтера

Подія сталась в 30 км від лінії фронту.

На ТОТ скидом з дрона був уражений автомобіль "патріот", який належить російському активісту-волонтеру Юрію Мезинову.

Про це повідомив Петро Андрющенко у Telegram.

Подія сталась в окупованому Токмаку, який знаходиться в 30 км від лінії фронту. БпЛА влучив вибухівкою точно в ціль.

"На жаль, на відміну від автівки - він вижив", – йдеться в повідомленні.

Також повністю вигоріло авто і «гуманітарка» для російських військових: РЕБи, старлінки, безпілотники.

В Токмаку спалили автівку російського волонтера

Нагадаємо, бійці 63-ї бригади "Сталеві леви" "задвохсотили" окупанта дроном.

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