"Бавовна" не за горами: в Запорізькій області згоріла машина російського волонтера

Подія сталась в 30 км від лінії фронту.
На ТОТ скидом з дрона був уражений автомобіль "патріот", який належить російському активісту-волонтеру Юрію Мезинову.
Про це повідомив Петро Андрющенко у Telegram.
Подія сталась в окупованому Токмаку, який знаходиться в 30 км від лінії фронту. БпЛА влучив вибухівкою точно в ціль.
"На жаль, на відміну від автівки - він вижив", – йдеться в повідомленні.
Також повністю вигоріло авто і «гуманітарка» для російських військових: РЕБи, старлінки, безпілотники.
Нагадаємо, бійці 63-ї бригади "Сталеві леви" "задвохсотили" окупанта дроном.
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