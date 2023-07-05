"Бавовна" "розквітла" в окупованій Ясинуватій: фото, відео з місця подій

Цаплієнко повідомив про влучання по скупченню військової техніки окупантів та запасів пального.

В окупованій Ясинуватій на Донеччині пролунав вибух 5 липня і спалахнула пожежа в районі залізниці.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

За інформацією військового кореспондента Андрія Цаплієнка, у Ясинуватій було влучання по скупченню російської військової техніки та запасів пального.

На опублікованих у Мережі відео з місця події зафіксовано, як палають товарні залізничні вагони. Також видно, як над містом здіймається густий темний дим. На місце "бавовни" прибули пожежники, які борються там з вогнем.

Російські пропагандисти стверджують, що постраждалих немає.

"Бавовна" в Ясинуватій 5 липня / Фото з соцмереж

У Ясинуватій – влучання в районі залізниці / Скриншот

У Ясинуватій – влучання в районі залізниці / Скриншот

У Ясинуватій – влучання в районі залізниці / Скриншот

В окупованій Ясинуватій – "приліт" по ворогу в районі залізниці

Нагадаємо, ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунала серія потужних вибухів, після чого над містом здійнялися клуби диму. Подію бузо зафіксовано на відео.

Українські військові повідомили, що внаслідок ефективних дій ЗСУ в окупованій Макіївці був знищений ворожий склад із боєприпасами.

Додамо, що протягом 3-4 липня "бавовна" сталася і в окупованих населених пунктах Запорізької області. Так, вибухи пролунали у Якимівці, Василівці і Токмаку.

Зауважимо, як розповів напередодні представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, жителі Криму, які підтримують Україну та чекають на повернення законної влади, радіють звукам вибухів на півострові, бо це є сигналом про близьку деокупацію.

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