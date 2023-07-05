"Бавовна" "розквітла" в окупованій Ясинуватій: фото, відео з місця подій

Цаплієнко повідомив про влучання по скупченню військової техніки окупантів та запасів пального.
В окупованій Ясинуватій на Донеччині пролунав вибух 5 липня і спалахнула пожежа в районі залізниці.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
За інформацією військового кореспондента Андрія Цаплієнка, у Ясинуватій було влучання по скупченню російської військової техніки та запасів пального.
На опублікованих у Мережі відео з місця події зафіксовано, як палають товарні залізничні вагони. Також видно, як над містом здіймається густий темний дим. На місце "бавовни" прибули пожежники, які борються там з вогнем.
Російські пропагандисти стверджують, що постраждалих немає.
Нагадаємо, ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунала серія потужних вибухів, після чого над містом здійнялися клуби диму. Подію бузо зафіксовано на відео.
Українські військові повідомили, що внаслідок ефективних дій ЗСУ в окупованій Макіївці був знищений ворожий склад із боєприпасами.
Додамо, що протягом 3-4 липня "бавовна" сталася і в окупованих населених пунктах Запорізької області. Так, вибухи пролунали у Якимівці, Василівці і Токмаку.
Зауважимо, як розповів напередодні представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, жителі Криму, які підтримують Україну та чекають на повернення законної влади, радіють звукам вибухів на півострові, бо це є сигналом про близьку деокупацію.
Читайте також: