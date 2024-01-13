"Бавовна" у Бердянську та Маріуполі – що відомо про наслідки удару (відео)

У Бердянську та Маріуполі вранці пролунали вибухи.
У тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі вранці 13 січня пролунали потужні вибухи.
Як розповів Петро Андрющенко, у Маріуполі попередньо – влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча в районі 3-го депо ТТУ.
"Цілком можливо – уламками власної ППО. Проте, одразу після "вообще ничего не произошло пожежі" окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку до Приморського району Маріуполя. Типова гра в хованки після бавовни", - зазначив він.
У Бердянську попередньо – ураження в порту, який окупанти використовують як військову базу.
"Деталі згодом", - додав Андрющенко.
Нагадаємо, відомий військовий розкрив правду, чи готували “Азовсталь” до повномасштабної війни.
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