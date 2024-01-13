Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бавовна" у Бердянську та Маріуполі – що відомо про наслідки удару (відео)

"Бавовна" у Бердянську та Маріуполі – що відомо про наслідки удару (відео)

Переміщення військової техніки РФ у Маріуполі після вибухів / Фото: скриншот

У Бердянську та Маріуполі вранці пролунали вибухи.

У тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі вранці 13 січня пролунали потужні вибухи.

Як розповів Петро Андрющенко, у Маріуполі попередньо – влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча в районі 3-го депо ТТУ.  

"Цілком можливо – уламками власної ППО. Проте, одразу після "вообще ничего не произошло пожежі" окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку до Приморського району Маріуполя. Типова гра в хованки після бавовни", - зазначив він. 

У Бердянську попередньо – ураження в порту, який окупанти використовують як військову базу. 

"Деталі згодом", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, відомий військовий розкрив правду, чи готували “Азовсталь” до повномасштабної війни.

Читайте також провідні новини дня:

"Бавовна" у Маріуполі: окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку

"Бавовна" у Маріуполі: окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація