"Бавовна" у Бердянську та Маріуполі – що відомо про наслідки удару (відео)

У Бердянську та Маріуполі вранці пролунали вибухи.

У тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі вранці 13 січня пролунали потужні вибухи.

Як розповів Петро Андрющенко, у Маріуполі попередньо – влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча в районі 3-го депо ТТУ.

"Цілком можливо – уламками власної ППО. Проте, одразу після "вообще ничего не произошло пожежі" окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку до Приморського району Маріуполя. Типова гра в хованки після бавовни", - зазначив він.

У Бердянську попередньо – ураження в порту, який окупанти використовують як військову базу.

"Деталі згодом", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, відомий військовий розкрив правду, чи готували “Азовсталь” до повномасштабної війни.

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