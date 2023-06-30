"Бавовна" у Бердянську: у місті лунають потужні вибухи

У місті неспокійно від самого ранку.
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.
Про це написав у Telegram речник ОВА Сергій Братчук та оприлюднив відповідне фото. На знімку видно, як у повітря піднімаються клуби диму.
"Бердянськ. Бавовнятко", – написав він.
Де саме пролунали вибухи та про їхні наслідки - поки що нічого невідомо.
Нагадаємо:
Збройні сили України (ЗСУ) продовжують бої з російськими загарбниками та мають значні успіхи у просуванні на певних ділянках фронту. Проте й ворог напоготові. Так, на Мелітопольському напрямку росіяни підтягнули резерви, але українські захисники не дають ворогові відпочити та показують нову версію "Чорнобаївки".
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