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"Бавовна" у Бердянську: у місті лунають потужні вибухи

"Бавовна" у Бердянську: у місті лунають потужні вибухи

У Бердянську прогриміли вибухи / Фото: pixabay.com

У місті неспокійно від самого ранку.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.

Про це написав у Telegram речник ОВА Сергій Братчук та оприлюднив відповідне фото. На знімку видно, як у повітря піднімаються клуби диму.

"Бердянськ. Бавовнятко", – написав він.

У Бердянську лунають вибухи / © Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук
У Бердянську лунають вибухи / Фото: Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук

Де саме пролунали вибухи та про їхні наслідки - поки що нічого невідомо.

Нагадаємо:

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують бої з російськими загарбниками та мають значні успіхи у просуванні на певних ділянках фронту. Проте й ворог напоготові. Так, на Мелітопольському напрямку росіяни підтягнули резерви, але українські захисники не дають ворогові відпочити та показують нову версію "Чорнобаївки".

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Дата публікації
Перегляди
1977
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