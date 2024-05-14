"Бавовна" у Бєлгороді: експерт розповів, хто і чим міг влучити у багатоповерхівку

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, "приліт" 12 травня у багатоповерхівку в Бєлгороді був "незапланованим інцидентом".

Про те, який засіб ураження міг спричинити руйнування цілого під'їзду житлового будинку, експерт розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua

"Те, що відбулось, було не заплановано взагалі. Це не може бути ракета зенітно-ракетного комплексу, тому що ракети ЗРК мають невелику бойову частину, і вона вибухнула б ще на верхніх поверхах, або взагалі на даху. Якщо говорити про збиту Точку-У, то збита Точка-У також би вибухнула на поверхах зверху, після саме контакту з твердою поверхнею. Тобто одразу і відбулась би детонація, а вибух відбувся, як ми бачили по багатьох відео на першому поверсі, а не десь там біля даху", – пояснив Коваленко.

Він зауважив, що відео зруйнованої багатоповерхівки свідчить скоріш про те, що відбулося влучання авіаційної бомби бетонобійного типу.

"БетАБ, наприклад, 500. Там досить потужний був вибух, і цей вибух, скоріш за все, відповідає по потужності бетАБ 500 – півтонної бомби, функція якої – саме пробивання бетонних загороджень та знищення укріпленого об'єкту, типу штабу чи пункту управління", – зазначив експерт.

Росіяни дуже часто використовують БетАБ-500 та БетАБ-1500 з модулями планування і корекції (МПК), і ці бомби не завжди відпрацьовують, розповів Коваленко.

"Не завжди ці модулі розкриваються, не завжди ці модулі ефективні – про це неодноразово говорилося, що по самих регіонам Росії розкидано цих бомб велика кількість, в нас вони в великій кількості, невідпрацьовані, знаходяться по наших областях. І тут така ж сама ситуація. В Бєлгороді одночасно впало кілька бомб, одна десь там далеко, а інша, скоріше за все саме, впала на будівлю і здетонувала", – вважає Коваленко.

За його словами, саме те, що детонація відбулася на перших поверхах, вказує на засіб ураження бетонобійного типу.

Нагадаємо, стала відома причина руйнування будинку в Бєлгороді. В будинок, ймовірно, поцілив російський боєприпас.

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