"Бавовна" у Бєлгородській області: канал Собчак пише про загибель 5 строковиків та 2 поранених

Внаслідок "бавовни" у місті Шебекіно Бєлгородської області РФ загинули п'ятеро російських військових строкової служби. Ще двоє юних окупантів отримали поранення.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Осторожно, новости", до якого має відношення російська опозиціонерка Ксенія Собчак.

"…було завдано удару по позиціях російських військових. Внаслідок цього відбулося влучання в адміністративну будівлю, загинуло п'ять солдатів строкової служби (усім близько 20 років). Також поранення отримали ще двоє військових, їх із осколковими пораненнями доставлено до лікарні Білгорода", – йдеться в повідомленні.

Офіційно путінський режим не підтвердив цю інформацію.

Зазначимо, що ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ, зокрема у Бєлгородській області. А військовий експерт Жданов пояснював чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород - ракети, які вони запускають по Україні є технічно несправні, тому падають, не долетівши до цілі.

Кремль запевняє, що не відправляє солдатів строкової служби на війну з Україною. Проте в полон до ЗСУ неодноразово потрапляли солдати строкової служби РФ, яких перед відправленням до України змушували підписувати контракт. Самих російських строковиків було помічено в Украні під час битви за Київ.

Хоча дедалі частіше в РФ лунають заяви, що строковиків потрібно залучати до так званої "СВО". Зокрема, російський пропагандист Володимир Соловйов закликав збільшити термін строкової служби в російській армії до 2 років. Він заявив, що 140 тис. російських солдатів строкової служби були б зараз "принципово важливі" на фронті.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у російському Бєлгороді знову пролунали вибухи.

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