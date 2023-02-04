"Бавовна" у Бєлгородській області: палає промисловий завод (фото й відео)

У ніч проти 4 лютого сталася "бавовна" у Бєлгородській області. Місцеві телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Борисівському районі. За непідвердженими даними, палає нафтобаза та завод.

Інформацію про пожежу на промисловому заводі підтвердили представники місцевої влади.

Вибухи у прикордонних російських областях

Через війну Росії проти України в прикордонних російських областях, куди стягують окупаційну армію та зброю, періодично лунають вибухи.

Зазвичай "бавовна" відбувається в Бєлгородській, Брянській та Курській областях. Також в цих регіонах часто вибухають склади з озброєнням.

Декілька днів тому ТСН.uа повідомляв про вибухи в декількох населених пунктах Бєлгородської області. Влада країни-агресорки бідкалася й заявляла про роботу ППО.

Нова порція бавовни у російському Бєлгороді: є загиблі серед військових

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