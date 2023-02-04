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"Бавовна" у Бєлгородській області: палає промисловий завод (фото й відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1065
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"Бавовна" у Бєлгородській області: палає промисловий завод (фото й відео)

У Бєлгородській області палають декілька промислових об'єктів / Фото: із соцмереж

Попередньо, палає декілька промислових об'єктів

У ніч проти 4 лютого сталася "бавовна" у Бєлгородській області. Місцеві телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Борисівському районі. За непідвердженими даними, палає нафтобаза та завод. 

Інформацію про пожежу на промисловому заводі підтвердили представники місцевої влади.

Вибухи у прикордонних російських областях 

Через війну Росії проти України в прикордонних російських областях, куди  стягують окупаційну армію та зброю, періодично лунають вибухи. 

Зазвичай "бавовна" відбувається в Бєлгородській, Брянській та Курській областях. Також в цих регіонах часто вибухають склади з озброєнням. 

Декілька днів тому ТСН.uа повідомляв про вибухи в декількох населених пунктах Бєлгородської області. Влада країни-агресорки бідкалася й заявляла про роботу ППО.

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Дата публікації
Перегляди
1065
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