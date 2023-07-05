Бавовна у Дебальцевому: українські бійці знищили військовий об'єкт окупантів (фото)

Підбито ворожий об'єкт на південних околицях міста.
Сили оборони України знищили військово-інфраструктурний об'єкт окупантів на південних околицях міста Дебальцеве.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Фото схеми розташування ворожого військово-інфраструктурний об'єкту військові надали.
Відомо, що двоє полонених бойовиків отримали тюремні строки за допомогу РФ у захопленні Дебальцевого і Попасної. Бойовики перебували у складі окупаційних угруповань рф і воювали проти Сил оборони на східному фронті. Обидва зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, що ЗСУ вибили окупантів з низки позицій на Таврійському напрямку.
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