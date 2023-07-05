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Бавовна у Дебальцевому: українські бійці знищили військовий об'єкт окупантів (фото)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Час на прочитання
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Бавовна у Дебальцевому: українські бійці знищили військовий об'єкт окупантів (фото)

Бійці знищили військово-інфраструктурний об'єкт окупантів на околицях міста Дебальцеве. / Фото: ТСН

Підбито ворожий об'єкт на південних околицях міста.

Сили оборони України знищили військово-інфраструктурний об'єкт окупантів на південних околицях міста Дебальцеве.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Фото схеми розташування ворожого військово-інфраструктурний об'єкту військові надали.

Сили оборони України знищили військово-інфраструктурний об'єкт окупантів на південних околицях міста Дебальцеве.Фото: СтратКом / ©
Сили оборони України знищили військово-інфраструктурний об'єкт окупантів на південних околицях міста Дебальцеве.Фото: СтратКом

Відомо, що двоє полонених бойовиків отримали тюремні строки за допомогу РФ у захопленні Дебальцевого і Попасної. Бойовики перебували у складі окупаційних угруповань рф і воювали проти Сил оборони на східному фронті. Обидва зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що ЗСУ вибили окупантів з низки позицій на Таврійському напрямку.

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