"Бавовна" у Феодосії через "ракету": що відомо про вибухи у Криму (фото)

У тимчасово окупованому Криму, у місті Феодосія, 8 квітня у суботу, близько 10:59, пролунали кілька вибухів.

Спочатку інформацію про це поширили місцеві мешканці у Telegram-каналах. Люди писали, що "чули два сильні хлопки, спрацювали сигналізації у машин", "хлопки були дуже потужні".

Згодом окупаційна влада Криму відреагувала на чергову надзвичайну ситуацію на півострові.

"Радник голови" окупаційної влади Криму Олег Крючков заявив, що у Феодосії спрацювала протиповітряна оборона.

А так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито збиття ракети, "запущеної з боку України". За його словами, "ціль" збили у Радянському районі над селом Урожайне.

Російські Telegram-канали пізніше опублікували нібито фото уламків ракети.

Окупанти також назвали тип ракети, який могла "запустити Україна". Це нібито ракета комплексу "Грім 2". Дальність польоту ракети може становити до 500 км.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що деокупація українського півострова Крим є безальтернативною метою для України.

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