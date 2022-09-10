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"Бавовна" у Кремінній знищила 400 окупантів: Гайдай розповів про втрати росіян

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"Бавовна" у Кремінній знищила 400 окупантів: Гайдай розповів про втрати росіян

скриншот з відео / СтратКом ЗСУ

Вибухи лунали у командних пунктах ворога, казармах та базах накопичення техніки.

В результаті вибухів у Кремінній російські окупанти втратили до 400 осіб особового складу та близько 100 одиниць важкої техніки.

Про це 10 вересня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Кремінній "бавовна" відбулася в декількох місцях – у командних пунктах, казармах, базах з ремонту та обслуговування техніки й у місцях накопичення техніки, яка перекидалася на інші напрямки. Втрати росіян – до 400 осіб особового складу", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що варто очікувати на новий "врожай бавовни".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3770
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