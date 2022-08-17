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"Бавовна" у Криму: Арестович розповів, яку техніку втратили окупанти через вибухи

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"Бавовна" у Криму: Арестович розповів, яку техніку втратили окупанти через вибухи

У тимчасово окупованому Криму напередодні пролунали вибухи на військових об'єктах росіян.

У Джанкої та Гвардійському були знищені боєприпаси, артилерійські установки та один літак

Про це 17 серпня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. 

"Прильоти були у Джанкої. Вони потрапили по артилерійських установках, які там встановили окупанти - "Піони", "Мсти" і так далі. Також горіли склади боєприпасів. Також трохи постраждало залізничне сполучення, його вже відремонтували. Також щось прилетіло у Гвардійське. За нашими даними, там гарантовано знищений один Су-24. І можливо пошкоджено кілька Су-24 та Су-25. Також там горіли боєприпаси", - сказав Арестович. 

Нагадаємо, що вибухи у Криму прокоментували у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, де заявили, що окупанти "не вміють користуватися засобами протипожежної безпеки". Це офіційна позиція українського військово-політичного керівництва.

Також у вівторок, 16 серпня, на військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму пролунали вибухи, видно клуби чорного диму.

Російський фюрер Путін може відмовитися від Криму, щоб зберегти свою владу. Він зможе переконати в цьому суспільство. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3247
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