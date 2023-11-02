"Бавовна" у Криму і на Луганщині: скільки С-300 та С-400 втратив ворог за тиждень

В результаті успішних ударів ЗСУ за останній тиждень російські війська втратили щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет великої дальності – це С-300 або С-400.

Про це повідомило Міноборони Британії із посиланням на дані розвідки.

Британська розвідка поінформувала, що Росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет великої дальності (С-300 або С-400) через українські удари за останній тиждень.

Так, 26 жовтня росіяни скаржилися, що на окупованій території Луганщини були знищені три пускові установки С-400. Водночас українські джерела повідомляли про втрати російської ППО в окупованому Криму.

Знищення С-300 та С-400 – наслідки для Росії

"Нещодавні їхні (російських ЗРК – ред.) втрати підкреслюють, що російська "Об’єднана система протиповітряної оборони" продовжує протистояти сучасній високоточній ударній зброї і, швидше за все, збільшить і без того значне навантаження на інші системи та операторів", – оцінили у британській розвідці.

Там припустили, що коли Росія замінить знищені в Україні системи, то послабить свою ППО в інших операційних зонах.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України інформували, що 25 жовтня влучили і знищили російський ЗРК С-400 поблизу окупованого Луганська. А ніч проти 30 жовтня ЗСУ знищили стратегічний об'єкт системи ППО окупантів на заході Криму.

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Додамо, за даними Генштабу ЗСУ загалом від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 566 засобів ППО.

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