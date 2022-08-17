"Бавовна" у Криму: окупаційна "влада" встановила КПП перед в’їздом на Керченський міст

Після останніх подій у Криму черга на в'їзді Керченського мосту стала ще довшою, охочих росіян покинути півострів побільшало врази.

У зв'язку з цим російсько-окупаційна "влада" вирішила облаштувати контрольно-пропускний пункт перед в'їздом на Кримський міст.

Про це розповів координатор КримSOS Денис Савченков ефірі спільного телемарафону.

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"Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто покидає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автівки та особисті речі", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 16 серпня поблизу селища Азовське Джанкойського району в анексованому Криму пролунало кілька потужних вибухів на складі з боєприпасами. Після цього, за даними розвідки, представники "влади" Криму після чергової "бавовни" почали таємно втікати до Росії. Для цього вони закривали Кримський міст на одну ніч, щоб спокійно залишити півострів.

Криму приготуватися: "Бавовна" не випадкова

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