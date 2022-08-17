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"Бавовна" у Криму: окупаційна "влада" встановила КПП перед в’їздом на Керченський міст

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"Бавовна" у Криму: окупаційна "влада" встановила КПП перед в’їздом на Керченський міст

Фото: Associated Press

Після останніх подій у Криму черга на в'їзді Керченського мосту стала ще довшою, охочих росіян покинути півострів побільшало врази.

У зв'язку з цим російсько-окупаційна "влада" вирішила облаштувати контрольно-пропускний пункт перед в'їздом на Кримський міст.

Про це розповів координатор КримSOS Денис Савченков ефірі спільного телемарафону.

"Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто покидає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автівки та особисті речі", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 16 серпня поблизу селища Азовське Джанкойського району в анексованому Криму пролунало кілька потужних вибухів на складі з боєприпасами. Після цього, за даними розвідки, представники "влади" Криму після чергової "бавовни" почали таємно втікати до Росії. Для цього вони закривали Кримський міст на одну ніч, щоб спокійно залишити півострів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
424
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