"Бавовна" у Криму: у Севастополі міг бути знищений вузол зв'язку РФ – подробиці, фото

У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунали потужні вибухи. OSINTtechnical повідомив, що у місті могли атакувати головний центр зв’язку Чорноморського флоту Росії.

У повідомленні йшлося про удар щонайменше трьома ракетами Storm Shadow.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про "бавовну" у Криму.

Після оголошення повітряної тривоги також було перекрито Керченський міст.

За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, в місті нібито працювала протиповітряна оборона.

За інформацією Telegram-каналу "Крымский ветер", у районі аеродрому "Бельбек" пролунали три вибухи, тоді як в Севастополі нарахували шість вибухів станом на 22:00 23 березня.

Крім цього, нібито зафіксований "приліт" по кораблях, зокрема на мисі Фіолент задимлення, а в Інкермані стоїть стовп диму.

У ніч проти 24 березня вибухи лунали у районі селища Гвардійське. Як повідомив один із повідомив Telegram-каналів, у Гвардійському влучили у нафтобазу, і вона сильно горить. Із будинків приватного сектору поряд із нафтобазою евакуювали місцевих.

Канал "Крымский ветер" також пише, що "приліт" у Севастополі був у район колишнього штабу ВМСУ на вул. Руднєва. Зараз там російська військова частина. Відомо, що у будівлі вибиті вікна вибиті, припарковані поряд автомобілі пошкоджені.

Колишній штаб ВМСУ у Севастополі / Фото: Telegram / Крымский ветер

Також повідомляється, що одна ракета потрапила в будівлю, яку севастопольці називають "Одеколоном".

"Інформація потребує підтвердження. Росвлада розмістила у цьому будинку технологічний парк", - йдеться у повідомленні.

Будівля у Севастополі, яку місцеві називають "Одеколон" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Будівля у Севастополі, яку місцеві називають "Одеколон" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Речник Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону сказав, що у Севастополі міг бути знищений вузол зв'язку окупантів – важливий елемент для керування військами.

"Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв'язок, завжди впливають на можливість управляти військами. В будь-якій війні це є одним з основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Якщо у вас є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати", - пояснив він.

Нагадаємо, Держдума РФ захотіла "скасувати" передавання Криму Україні 1954 року: що каже МЗС.

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