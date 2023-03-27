"Бавовна" у Маріуполі: у місті підірвали автівку одного з командирів РФ

27 березня у Маріуполі та Мелітополі пролунали вибухи.

У понеділок, 27 березня, у Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів. Про його стан наразі невідомо.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на мера Вадима Бойченка.

Так, у місті близько 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

"Маріупольський спротив завдав удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом", – розповів мер.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Маріуполі та Мелітополі вранці у понеділок, 27 березня, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибухів у Мелітополі зруйновано одразу декілька будівель, які окупували росіяни. За інформацією місцевих жителів, прилетіло по гуртожитку автомоторного технікуму, де перебували російські військові. Також зруйнована будівля так званої Держслужби безпеки окупаційної "влади".

Читайте також: