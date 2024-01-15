"Бавовна" у Мелітополі: окупантів підірвали разом із технікою – подробиці від ГУР

У тимчасово окупованому Мелітополі 14 січня 2024 року на вулиці Гоголя пролунав потужний вибух – сили опору підірвали чотирьох російських загарбників та їхню техніку.

Про це повідомляє ГУР.

Так, внаслідок проведеного спеціального заходу був підірваний автомобіль УАЗ "Patriot" з окупантами.

"Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками. Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється", - йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, ввечері 14 січня з'явилася інформація про збиття унікального літака-розвідника РФ А-50 і підбиття Іл-22М над Азовським морем. Які є версії збиття російських літаків, що про це кажуть експерти та як це вплине на ситуацію на фронті – читайте на сайті ТСН.ua.

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