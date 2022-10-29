Бавовна у Севастополі: експерт оприлюднив несподівані подробиці про атаковані російські кораблі

За словами Коваленка, можна говорити про серйозні пошкодження фрегата проекту 11356Р "Адмірал Макаров" та морського тральщика проекту 266М, шифр "Аквамарин-М" – "Іван Голубець".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, які саме російські кораблі Чорноморського флоту були уражені 29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це експерт розповів у Telegram.

За словами Коваленка, можна говорити про серйозні пошкодження фрегата проєкту 11356Р "Адмірал Макаров" та морського тральщика проєкту 266М, шифр "Аквамарин-М" – "Іван Голубець".

Експерт зазначив, що "Адмірал Макаров" – носій восьми крилатих ракет "Калібр": "Не один раз обстрілював територію України даним озброєнням".

А тральщик "Аквамарин-М" – "Іван Голубець", за даними Коваленка, брав безпосередню участь у мінуванні виключної економічної зони України, тим самим блокуючи судноплавство.

"У будь-якому випадку, у результаті сьогоднішнього інциденту був пошкоджений не просто морський тральщик, а повноцінний військовий злочинець, який несе повну відповідальність за продовольчу кризу, як і інші кораблі Чорноморської флотилії РФ", - зазначив експерт.

Нагадаємо, у суботу вранці 29 жовтня, близько 4:30, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що нібито Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

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