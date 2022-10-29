"Бавовна" у Севастополі – окупаційна "влада" заявила про "атаку безпілотників": що відомо (відео)

У суботу вранці 29 жовтня, близько 4:30, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що нібито Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ та Telegram-канали.

"Кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників, жодні об'єкти в місті не пошкоджені" - заявив так званий "губернатора" Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, нібито також було знищено надводний безпілотник в акваторії Чорного моря.

Переправу між північною та південною частинами Севастополя перекрили – не ходять пороми та катери, рух можливий лише автобусами. Також зазначається, що в місті вибухнув склад.

Пропагандистське видання РФ "РИА Новости" написало, що в цей же час американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk уже кілька годин кружляє над нейтральними водами Чорного моря поблизу Криму. Він вилетів із італійської Сицилії.

Як розповів місцевий житель "Суспільному Крим", перша серія вибухів було чутно у місті близько о 4:30.

"Сьогодні рано вранці були вибухи в Севастополі. Перша серія вибухів – десь о 4:30, я прокинувся, потім ще о 7:30. Вибухи були в районі бухти, але чуло все місто", - сказав він.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що офіційну інформацію про події у Севастополі готують, але, напевно, це була атака "бойових комарів".

"Бавовна" у Криму

У тимчасово окупованому Криму останнім часом неспокійно. Все частіше надходить інформація про вибухи та надзвичайні ситуації на різних частинах півострова.

Так, 15 жовтня у Севастополі пролунали гучні вибухи. Окупаційна "влада" відразу ж заявила про роботу ППО у тренувальному режимі.

У Севастополі також посилили охорону та перевірку при в’їзді до міста. З’їзд з автотраси "Таврида" патрулюють посилені наряди російських поліцейських та військових з автоматами.

За даними розвідки України, після серії вибухів в анексованому Криму російські військові передислокували частину персоналу Чорноморського флоту РФ до Новоросійська, а також розподілили авіацію, що перебувала в Криму, по аеродромах на території Росії.

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