"Бавовна" у штабі "вагнерівців": у ЗСУ повідомили, що відбувається на Луганському напрямку

Українські бійці діють з огляду на погодні умови, наявність противника, наявність власних резервів.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про ситуацію на фронті Луганського напрямку, а також, що відомо про "бавовну" в окупантів.
Про це йшлося у розмові Череватого з журналісткою ТСН.ua.
За його словами, на Луганському напрямку триває бойова робота ЗСУ. Бійці діють з огляду на погодні умови, наявність противника, наявність власних резервів.
"Ворог намагається іноді контратакувати в районі Білогорівки та інших населених пунктів, проте наражається на відповідь і несе втрати", - сказав Череватий.
Він також поділився інформацією щодо "бавовни" у штабі "вагнерівців".
"Нічним жахом для ркупантів є наші високоточні системи типу MLRS, HIMARS та ін. Особливо вночі діють HIMARS. Коли стріляє HIMARS, це один постріл - одна серйозна ціль типу того гуртожитку", - додав він.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі ЗСУ поцілили в будівлю, де розміщувалися співробітники ФСБ Росії. Їх було ліквідовано.
У Сватовому на Луганщині вночі було гучно. ЗСУ поцілили у гуртожиток, в якому розмістилися російські солдати.
Читайте також: