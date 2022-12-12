"Бавовна" у штабі "вагнерівців": у ЗСУ повідомили, що відбувається на Луганському напрямку

Українські бійці діють з огляду на погодні умови, наявність противника, наявність власних резервів.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про ситуацію на фронті Луганського напрямку, а також, що відомо про "бавовну" в окупантів.

Про це йшлося у розмові Череватого з журналісткою ТСН.ua.

За його словами, на Луганському напрямку триває бойова робота ЗСУ. Бійці діють з огляду на погодні умови, наявність противника, наявність власних резервів.

"Ворог намагається іноді контратакувати в районі Білогорівки та інших населених пунктів, проте наражається на відповідь і несе втрати", - сказав Череватий.

Він також поділився інформацією щодо "бавовни" у штабі "вагнерівців".

"Нічним жахом для ркупантів є наші високоточні системи типу MLRS, HIMARS та ін. Особливо вночі діють HIMARS. Коли стріляє HIMARS, це один постріл - одна серйозна ціль типу того гуртожитку", - додав він.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі ЗСУ поцілили в будівлю, де розміщувалися співробітники ФСБ Росії. Їх було ліквідовано.

У Сватовому на Луганщині вночі було гучно. ЗСУ поцілили у гуртожиток, в якому розмістилися російські солдати.

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