"Бавовна" у Василівці: окупанти заявили про удар по "військовій комендатурі"

В окупованій Василівці Запорізької області пролунали вибухи. "Приліт" стався по будівлі так званої "військової комендатури" окупантів.

Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.

У соцмережах з'явилося відео наслідків "бавовни".

Загарбники вже встигли заявити, що вогонь нібито вівся з HIMARS. За їхньою інформацією, було мінімум 4 прильоти. Є загиблі та постраждалі окупанти. Очікуємо на офіційну інформацію від Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що за минулу добу окупанти обстріляли Запоріжжя та ще 18 населених пунктів області. Вчора пізно ввечері внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя одна людина була поранена.

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