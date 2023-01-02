"Бавовна" у Воронежі: у соцмережах повідомляють про вибухи в районі аеродрому Балтимор

У Росії знову сталася надзвичайна ситуація на аеродромі.

"Бавовна" відбулася з боку військового аеродрому Балтимор, де перебуває бойова авіація РФ.

Про це повідомляють росіяни у соціальних мережах.

«Миттєва карма у дії», - так коментують інцидент в українських пабліках.

Тим часом у воронезьких чатах пишуть, що вибухи сталися в районі аеродрому Балтимор, де базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

Інформація потребує підтвердження.

Офіційних повідомлень щодо вибухів немає.

У місті нібито триває повітряна тривога.

Балтимор — це військове летовище у Воронежі. Колишня назва: Воронеж-Б. Аеродром заснований у 1930-х роках.

Вибухи на аеродромі "Енгельс": що відомо

Це вже не перший інцидент на російському аеродромі. Перша атака в Енгельсі відбулася у понеділок, 5 грудня. Тоді пошкодження отримали два ракетоносці Ту-95. Крім того, внаслідок удару по базі також загинули троє російських військових.

А вже 26 грудня 2022 року внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази. За інформацією міноборони Росії, внаслідок удару загинули троє російських військових, але техніка нібито не постраждала. Є інформація, що загинуло 17 військових та було пошкоджено кілька винищувачів.

29 грудня знову повідомляли про вибухи на цьому аеродромі. За інформацією окупантів, спрацювала російська система ППО.

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