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"Бавовна" у Воронезькій області: ГУР завдало удару по складу боєприпасів – відео

"Бавовна" у Воронезькій області: ГУР завдало удару по складу боєприпасів – відео

"Бавовна" у Воронезькій області: ГУР завдало удару по складу боєприпасів – відео

Пожежа на складі боєприпасів у Воронезької області РФ після атаки ГУР / Фото: скриншот

В Росії знову гучно та гаряче.

Розвідники ГУР у ніч проти 25 червня уразили польовий склад боєприпасів окупантів в Ольховатському районі Воронезької області.   

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Як розповіли у розвідці, операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України. 

"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Буданов відповів, чи застосує Путін тактичну ядерну зброю на фронті.

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