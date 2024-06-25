"Бавовна" у Воронезькій області: ГУР завдало удару по складу боєприпасів – відео

В Росії знову гучно та гаряче.
Розвідники ГУР у ніч проти 25 червня уразили польовий склад боєприпасів окупантів в Ольховатському районі Воронезької області.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
Як розповіли у розвідці, операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.
"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Буданов відповів, чи застосує Путін тактичну ядерну зброю на фронті.
Читайте також провідні новини дня:
- Що приховує в Туреччині заступник генпрокурора Дмитро Вербицький: ексклюзивні кадри
- Як по-новому можуть ловити ухилянтів та кому виб’ють двері: що каже про військову поліцію адвокатка
- Скандал з командувачем Содолем: в "Азові" звинувачують бойового генерала в загибелі тисяч солдатів – деталі