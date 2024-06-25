"Бавовна" у Воронезькій області: ГУР завдало удару по складу боєприпасів – відео

В Росії знову гучно та гаряче.

Розвідники ГУР у ніч проти 25 червня уразили польовий склад боєприпасів окупантів в Ольховатському районі Воронезької області.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Як розповіли у розвідці, операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.

"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Буданов відповів, чи застосує Путін тактичну ядерну зброю на фронті.

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