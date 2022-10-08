"Бавовна" в Бєлгородській області: окупанти необережно "покурили" у прикордонному Грайвороні (фото, відео)

У Бєлгородській області - руйнування в центрі міста Грайворон і навколишніх селах.

У прикордонному з Україною місті Грайворон Бєлгородської області і навколишніх селах сталася "бавовна".

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, звинувативши в обстрілах, як зазвичай, українську сторону.

"Є руйнування в центрі міста, зокрема старий дитячий садок, який було закрито. Місце оточене. За попередніми даними, постраждалих серед мирних жителів немає.. Також внаслідок обстрілу є руйнування у хуторі Тополі. Постраждалих немає. Пошкоджено 2 житлові будинки. В одному вибиті вікна, в іншому зруйновано несучу стіну та покрівлю", – зазначив Гладков.

Тим часом, місцеві Телеграм-канали публікують наслідки "необережного куріння" російських військових.

Фото: t.me/zhest_belgorod

Також сьогодні Гладков повідомляв про "бавовну" в селі Бірюч Валуйського міського округу. За попередніми даними, було поранено мирну мешканку, дівчину 16 років.

Зазначимо, що ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ, зокрема у Бєлгородській області. А військовий експерт Жданов пояснював чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород - ракети, які вони запускають по Україні є технічно несправні, тому падають, не долетівши до цілі.

Раніше "бавовна" трапилася у місті Валуйки Бєлгородської області. Внаслідок вибуху постраждали 14 осіб. Причиною інциденту губернатор Гладков назвав "людський фактор".

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