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"Бавовна" в Бєлгородській області: прикордонне село залишилося без світла

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"Бавовна" в Бєлгородській області: прикордонне село залишилося без світла

Фото ілюстративне / Фото: tsn.ua

У селі Нікольське Бєлгородської області пошкоджено лінію електропередачі.

У прикордонному з Україною селі Нікольське Бєлгородської області сталася "бавовна".

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, звинувативши в обстрілах, як зазвичай, українську сторону.

"Внаслідок прильоту снарядів у селі Нікольське Бєлгородського району пошкоджено лінію електропередачі", – зазначив він.

Зазначимо, що ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ, зокрема у Бєлгородській області. А військовий експерт Жданов пояснював чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород - ракети, які вони запускають по Україні є технічно несправні, тому падають, не долетівши до цілі.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області РФ військові розстріляли чоловіка, який випадково знайшов їхні позиції.

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