"Бавовна" в Енгельсі: небо над Саратовською областю закрили — ЗМІ

Після "бавовни" на аеродромі в Енгельсі, що біля Саратова, літаки облітають цей регіон.

У Росії закрили повітряний простір над Саратовською областю через атаку безпілотників на аеродром в Енгельсі.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

У виданні опублікували карту, як літаки облітають Саратов та Пензу (де теж закрили небо), обираючи інші маршрути. Через це частину рейсів, що прямують у тому числі з Москви, перенесли поки що на невизначений термін.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Фото: Baza

Чергова "бавовна" в Енгельсі

Нагадаємо, що сьогодні, 29 грудня, над Енгельсом, де Росія розміщувала стратегічну авіацію для атак по Україні, спрацювала система ППО.

Остання атака сталася лише кілька днів тому – 26 грудня. Внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази. За інформацією міноборони РФ, внаслідок удару загинули троє російських військових, але техніка нібито не постраждала. У той же час Олександр Невзоров повідомляв, що загинуло 17 військових і було пошкоджено кілька винищувачів.

Перша "бавовна" в Енгельсі відбувся ще 5 грудня. Тоді на авіабазі були пошкоджені два ракетоносці Ту-95. Крім того, загинули троє російських військових.

Читайте також:

"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі, пекло під Бахмутом і проблеми армії РФ | Олександр Коваленко