"Бавовна" в Енгельсі: небо над Саратовською областю закрили — ЗМІ

Після "бавовни" на аеродромі в Енгельсі, що біля Саратова, літаки облітають цей регіон.
У Росії закрили повітряний простір над Саратовською областю через атаку безпілотників на аеродром в Енгельсі.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
У виданні опублікували карту, як літаки облітають Саратов та Пензу (де теж закрили небо), обираючи інші маршрути. Через це частину рейсів, що прямують у тому числі з Москви, перенесли поки що на невизначений термін.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Чергова "бавовна" в Енгельсі
Нагадаємо, що сьогодні, 29 грудня, над Енгельсом, де Росія розміщувала стратегічну авіацію для атак по Україні, спрацювала система ППО.
Остання атака сталася лише кілька днів тому – 26 грудня. Внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази. За інформацією міноборони РФ, внаслідок удару загинули троє російських військових, але техніка нібито не постраждала. У той же час Олександр Невзоров повідомляв, що загинуло 17 військових і було пошкоджено кілька винищувачів.
Перша "бавовна" в Енгельсі відбувся ще 5 грудня. Тоді на авіабазі були пошкоджені два ракетоносці Ту-95. Крім того, загинули троє російських військових.
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