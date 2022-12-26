"Бавовна" в Енгельсі: військовий експерт вказав на цікаву деталь та пояснив, чому це важливо

У РФ є лише два аеродроми, де базуються стратегічні бомбардувальники.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що нова "бавовна" на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області свідчить про те, що російська ППО неефективна. Також знищення російської стратегічної авіації важлива для України.

Про це пише "Апостроф".

Черник наголосив, що російська система ППО не впоралась із безпілотником, який пролетів сотні кілометрів. Це свідчить про те, що російська зброя неефективна. А тому країни, які купували це озброєння, повинні задуматись.

Військовий експерт додав, що в Росії є понад 60 стратегічних бомбардувальників ТУ-95 МС, приблизно така сама кількість Ту-22 М3 і до півтора десятка Ту-160 "Білий лебідь". Щоб досягти перелому у війні, ці бомбардувальники потрібно знищувати десятками. Проте навіть ураження кількох цих літаків є важливим, оскільки РФ не зможе їх відновити.

"Справа в тому, що усі ці літаки, за винятком одиничних екземплярів Ту-160, Росія виробляти більше не в змозі, а наймолодшому Ту-95 МС вже 30 років. Пошкоджені борти навряд будуть відремонтовані, вірогідніше за все їх зроблять "донорами" для інших машин. В стратегічному підсумку цей потенціал російських ПКС буде виснажений", - сказав експерт.

Петро Черник додав, що стратегічні бомбардувальники РФ можуть базуватись тільки в Енгельсі або Дягілєво. І раніше ці аеродроми вважались глибоким тилом.

"Бавовна" в Енгельсі 26 грудня

У Росії пролунав у ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це вже друга за місяць "бавовна" на авіабазі російських стратегічних бомбардувальників, які запускають по Україні крилаті ракети.

У міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про загиблих військових. Російські пропагандисти інформують про трьох загиблих та чотирьох поранених. Площа пожежі після вибуху сягнула 120 квадратних метрів.

Там міг бути знищений пункт управління авіабази.

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