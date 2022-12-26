"Бавовна" в Енгельсі: внаслідок вибуху могли загинути російські військові пілоти

У Повітряних силах ЗСУ припускають, що внаслідок вибуху на російському аеродромі могли загинути військові пілоти стратегічних ракетоносців, проте РФ поки це не підтверджує.

Під час вибухів на військовому аеродромі в російському Енгельсі цієї ночі, ймовірно, могли загинути військові пілоти стратегічних ракетоносців Ту-96 та Ту-160.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Росіяни пишуть про трьох загиблих і ще чотирьох госпіталізованих. Але є й деякі повідомлення, де пишуть про загиблих, у тому числі військових пілотів. Якщо мова йде про пілотів стратегічних ракетоносців Ту-96 та Ту-160, то це для нас вагома інформація, яку треба взяти до уваги", – сказав він.

Ігнат поки не береться коментувати, скільки техніки могло бути знищено чи пошкоджено на аеродромі внаслідок "бавовни", адже потрібно дочекатися супутникових знімків.

"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на російському аеродромі в місті Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, пролунали вибухи – уже вдруге за цей місяць.

За інформацією Міноборони РФ, це нібито було безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули.

На думку військового експерта Сергія Грабського, ці вибухи свідчать про те, що Росія втрачає ударний потенціал. Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи цей інцидент, зазначив, що російська ППО фактично "паперова".