"Бавовна" в Криму: окупаційна "влада" наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах півострова

Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах.

Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після "бавовни" у Криму Росія боїться нових ударів по військових об'єктах, розташованих на анексованому півострові. Для цього вона почала виводити свою авіацію з Криму.

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