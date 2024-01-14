"Бавовна" в Криму: ЗСУ ліквідували російського підполковника

Загарбника ліквідували під час атаки на аеродром "Саки".

У Криму ЗСУ ліквідували заступника командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку РФ, підполковника Олександра Чорнобривого.

Про це повідомив полковник Збройних сил України, журналіст Анатолій Штефан "Штірліц".

Він повідомив, що ліквідація відбулася в ніч проти 6 січня.

"Успішно демобілізовано. ... Феєрверк на аеродромі "Саки" в ніч проти 6.01.2024", - написав полковник.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 січня на території тимчасово окупованого Криму знову прогриміли вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром "Саки".

У ЗСУ кажуть, що "бавовна" у Криму триватиме. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошує, що Україні необхідно знищувати ворога та його логістику, країна не може просто захищатися "в односторонньому порядку".

Крім того, в українському ГУР наголошують, що мають список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню. Йдеться про військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу.

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