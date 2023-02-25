"Бавовна" в Маріуполі триває: у роковини війни ЗСУ знову вдарили по складах окупантів

Внаслідок вибухів у Маріуполі 24 лютого окупанти позбулися чергового складу з боєкомплектом.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Наслідки Маріупольської бавовни вчора (24 лютого - ред.). Після "кари небесної" група Маріупольського опору підтверджує мінус склад БК з яскравої пожежі в районі Новоселівки Центрального району та саундтреку детонації снарядів", - написав він.

Згодом Андрющенко додав, що українським захисникам вділося знищити також 2 БМП, 1 танк, 1 САУ та 50 окупантів "у стані 200 або важкого 300".

Вже сьогодні, 25 лютого, в окупантів також було не спокійно. В Маріупольськогому районі по лінії сіл Ялта та Юр’ївка пролунали вибухи. За словами Андрющенка, саме там була велика концентрація окупантів.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що вибухи в окупованому Маріуполі за останні дні – результати роботи ЗСУ. Він анонсував такі удари по ворогу у всіх тимчасово захоплених містах України, незважаючи на відстань до них.

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