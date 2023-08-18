"Бавовна" в Москві: столицю РФ атакував безпілотник (подробиці, фото і відео)

У ніч проти 18 серпня центр Москви атакував ударний безпілотник. Невідомий дрон впав у районі "Москва сіті", пошкодивши одну з будівель. Російська влада звинуватила в атаці Україну.

Як повідомили місцеві пабліки, вночі в Москві було чути вибухи. Набережну біля "Москви сіті" було перекрито. На місце вирушили екстрені служби, машини швидкої допомоги.

Нічна атака на Москву / Фото: tass.ru

За попередніми даними, у восьмому павільйоні Експоцентру у Москві стався обвал на площі 30 квадратних метрів унаслідок атаки безпілотника. Про постраждалих не повідомлялося.

Крім того, через атаку безпілотника було закрито повітряний простір у районі аеропорту Внуково, вильоти та прильоти відкладено.

Реакція влади РФ на атаку

Як повідомив мер Москви Сергій Собянин, "вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника". За його словами, уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали.

У мерії Москви відреагували на вибух у столиці РФ

Своєю чергою, в міністерстві оборони країни-агресора заявили про "терористичну атаку київського режиму".

"БПЛА після дії по ньому засобів ураження ППО змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної міста Москви. Жертв та загорянь немає", - йдеться в повідомленні.

"Бавовна" в центрі Москви: столицю РФ атакував безпілотник

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов попередив москвичів про нові удари по столиці РФ.

Читайте також: