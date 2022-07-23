"Бавовна": в окупованій Горлівці пролунав потужний вибух, після чого виникла пожежа (феєричне відео)

В тимчасово окупованій від 2014 року Горлівці Донецької області пролунав потужний вибух, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.
За інформацією, яку повідомляють у місцевих тг-каналах, вибух пролунав в районі машинобудівного заводу, де розташовувався склад російських озброєнь та де окупанти ремонтували військову техніку.
Відповідні відео поширюють у телеграм-каналах.
На опублікованих кадрах чути потужний вибух. Після нього у небо здіймаються язики полум'я та чорний густий дим. Місцеві канали повідомляють, що після вибуху з'явилися звуки, подібні на детонування боєприпасів.
Наразі офіційної інформації немає.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Лисичанську перелякані російські військові намагаються приховати "хлопок" у будівлі суду, внаслідок якого були знищені 50 їхніх військових. За інформацією голови ОВА Сергія Гайдая, загарбники також оточили територію суду і перевіряють мобільні телефони, аби фото й відео з місця інциденту не потрапили в Мережу.
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