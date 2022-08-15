"Бавовна" в Попасній: Гайдай заявив, що загинули понад 100 "вагнерівців", серед них і заступники Пригожина

ЗСУ вдарили по штабу ПВК "Вагнера" в Попасній, де ймовірно ліквідували понад 100 бойовиків.

Про це 15 серпня в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Нещодавно ми бачили "бавовну", яка відбулася у Попасній. Поки що деталей не будемо озвучувати, але, якщо виявиться, що там понад 100 "вагнерівців" з керівного складу загинуло - це для нас вже не буде новиною", - заявив він.

Водночас Гайдай спростував інформацію про нібито ліквідацію Євгена Пригожина (ред. - кухар Путіна), якого вважають куратором "ПВК Вагнера", але очільник Луганської ОВА підтвердив, що серед загиблих точно є його заступники.

"На жаль, скоріше за все саме з приводу кухаря (ред. - Пригожина), то нас не порадують, але заступники так і цифра у понад 100 загиблих - так", - додав Гайдай.

Варто зазначити, що раніше стало відомо, що 14 серпня Збройні сили України влучили по одному з приміщень у Попасній, де розташовувався штаб приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Російські пропагандисти стверджують, що нібито українські сили завдали удару американськими HIMARS.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 173-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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