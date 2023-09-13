“Бавовна” в Севастополі: експерт розповів, чим Україна могла атакувати Чорноморський флот РФ

Атаку на Чорноморський флот РФ Україна могла здійснити за допомогою ракет Storm Shadow, вважає військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

“Щонайменше, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякає на те, що атака була здійснена за допомогою ракет Storm Shadow”, — говорить експерт.

“Якщо ми подивимося на номенклатуру озброєння, яке є у складі української армії, це єдиний варіант ракетного озброєння, який спроможний долати таку відстань і поцілити по ворожих цілях з ювелірною точністю”, — зазначив він.

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Атака на судноремонтний завод у Севастополі

На світанку 13 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Звуки було чутно у районі морського заводу імені Орджонікідзе.

У ГУР підтвердили про ураження кораблів Чорноморського флоту РФ.

У Міністерстві оборони Росії визнали, що був атакований Севастопольський морський завод.

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