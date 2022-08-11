"Експорт бавовни": у Мережі повідомляють про вибухи біля аеродрому РФ під Гомелем

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У районі аеродрому "Зябровка" під білоруським Гомелем, який зараз під контролем росіян, чути вибухи та помітні спалахи.

Про це повідомляє паблік моніторингу військової активності РФ у Білорусі "Беларускі Гаюн".

"Надходить інформація, що в районі аеродрому "Зябровка" чути вибухи і видно спалахи. За попередньою інформацією, за останні 10 хвилин було видно мінімум 4 спалахи", — йдеться у співчутті.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. ТСН.ua стежить за ситуацією.

Зазначимо, що 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Білорусь віддала аеродром "Зябровка" під контроль РФ.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Сакі" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих і щонайменше одну жертву.

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